Собянин разъяснил основные правила и этапы введения цифровых пропусков для поездок по Москве

Начиная с 13 апреля можно будет оформить специальный цифровой пропуск для передвижения по Москве и Московской области и уже с 15 апреля их наличие станет обязательно для тех, кто собрался воспользоваться личным или общественным транспортом. Такой указ подписал Сергей Собянин, уточнив, что передвигаться пешком можно будет пока без пропусков, если соблюдать при этом меры безопасности и установленные правила.

Также мэр столицы уточнил, что, пропуская система носит заявительный характер и получить данный код, состоящий из цифр и букв, может каждый, указав лишь уважительную причину (список уважительных причин для поездок остается открытым). При этом власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений с помощью непосредственного контроля на дорогах и использования специальных информационных систем.

Категории пропусков:

Для осуществления трудовой деятельности (выдается до 30 апреля в том случае, если организация продолжает свою работу и ваше присутствие является необходимым).

(выдается до 30 апреля в том случае, если организация продолжает свою работу и ваше присутствие является необходимым). Для посещения медицинских учреждений (выдается на 1 день и подразумевает поездку в конкретное медицинское учреждение).

(выдается на 1 день и подразумевает поездку в конкретное медицинское учреждение). Для поездок в магазин, на дачу, на вокзал и так далее (выдается сроком на 1 день и подразумевает поездку в конкретное место назначения и обратно, получить его можно будет лишь 2 раза в неделю).

Военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и иным служащим, имеющим удостоверения установленного государственного образца, цифровые пропуска оформлять не обязательно.

Более подробно меры описаны в блоге мэра Москвы.