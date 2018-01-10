Шоумен рассказал подписчикам о своем начинании в свойственной ему юмористической манере.

41-летний Максим Галкин может похвастаться отличной физической формой, которую уже неоднократно демонстрировал в своем Instagram. Поклонники шоумена уверены, что гастрольная деятельность и активное времяпрепровождение с детьми — четырехлетними двойняшками Лизой и Гарри — помогают ему не поправляться. Тем не менее, после новогодних праздников, по традиции сопровождающихся обильными застольями, Максим Галкин решил пойти в спортзал, о чем сообщил своим подписчикам.

«Через полгода после того, как я обновил абонемент, через три месяца после того, как я решил пойти на тренировку, после четырех отмен, нет, пяти, я наконец-то решил позаниматься», — рассказал шоумен.