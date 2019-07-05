Бывший коллега Марины Хлебниковой прокомментировал слухи об алкоголизме певицы: «Она нуждается в помощи»

В последнее время в околомузыкальной среде часто поднимают тему увлечения Марины Хлебниковой алкоголем. Громкое заявление сделал популярный певец Шура в эфире шоу Насти Ивлеевой. «Саша не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно», — ответила на подозрения музыканта артистка.

«Я сейчас отдыхаю на Капри с друзьями, которые живут в одном подъезде с Хлебниковой, в столичном ЖК "Синяя птица". Рассказывают, что в последние годы все чаще стали видеть Марину подшофе. Она очень сильно изменилась внешне, осунулась. Видно, что нуждается в помощи», — заявил еще один коллега звезды — ее бывший промоутер Сергей Лавров.

Мужчина предположил, что все дело — в амбициях Марины. «Запросы были на миллион, а слава ушла. Думаю, это ее покойный директор неадекватный ценник устанавливал. Заказчики не были готовы платить такие деньги за забытую звезду, поэтому со временем про Марину вообще перестали спрашивать», — цитирует «СтарХит».

Ударом стала и смерть бывшего мужа, за которым женщина ухаживала в последнее время: в ночь на 1 октября минувшего года она вернулась в свою московскую квартиру и обнаружила мертвое тело Антона Логинова: мужчина покончил с собой.

Впрочем, и Марина, и вставшие на ее сторону друзья обвинения в злоупотреблении спиртным отрицают.