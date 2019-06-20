«Надо сбрасываться и лечить»: фото Марины Хлебниковой заставило Шуру переживать за ее здоровье

Однако Шура уверен: все не так радужно. «Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото, мой друг с ней сфотографировался. Я вчера... полдня у меня мысли были такие в голове дурацкие — прямо за шкирку отвести к моему наркологу. Что-то там... алкашка, я думаю, наверное. Неохота дальше хоронить никого, прости господи. Два года подряд меня кодировали... тяжело, конечно... наркотики — я пролежал полтора года пролечился», — пояснил артист.

Шура часто поднимает тему зависимостей: «Не могу, мне так жалко. Я же всех их знаю очень хорошо. Если об этом я не буду говорить... Я об этом начал говорить первый. Вторая мне позвонила Милявская. Обняла меня, поцеловала, и начала тоже правду про это говорить. Если не говорить об этом, это будет дальше и у многих. Нужно говорить об этом. Пускай знают».