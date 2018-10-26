Борющийся с раком ведущий прогноза погоды Александр Беляев рассказал о своем состоянии

Шесть лет назад врачи поставили телеведущему Александру Беляеву страшный диагноз. Долгое время он никому не рассказывал об этом, но в сентябре 2017-го года все-таки сделал признание. Сегодня один из самых любимых публикой ведущих рассказал «Пятому каналу», что его ждет операция.

«Я ее скорее оттягиваю, и врачи понимают, что у меня все-таки не заживает то, что должно зажить. Сначала тянули до сентября год, но врачи мне сказали, что ты не торопись, когда в своей тарелке себя почувствуешь, тогда мы к этому подойдем», — пояснил он.

Эта операция будет третьей по счету. Первая прошла удачно, но в процессе реабилитации что-то пошло не так. После второй операции мужчина похудел на 15 килограммов. «Выглядел, конечно, ужасно. Когда я приехал после больницы, я не мог подняться, спуститься. И хотя мне сказали, что я должен ходить, гулять, я не мог… Вот сейчас мне хорошо, а силы нет», — рассказывал он.

В бытовых вопросах ведущему помогает женщина по имени Светлана. Силы остаются только на любимую работу. Впрочем, Александр настроен очень оптимистично.

Желаем здоровья любимому ведущему!

Фото: globallookpress