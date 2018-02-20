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Борющийся с раком Александр Беляев вернется на телевидение

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Александр Беляев
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Больной раком Александр Беляев снова будет работать на НТВ.

Постоянные зрители НТВ молятся о здоровье всеобщего любимца — ведущего рубрики «Прогноз погоды» Александра Беляева. Едва ли не единственный мужчина в профессии, который больше 20 лет радовал и огорчал зрителей рассказами о метеорологии, был вынужден уволиться из-за ожидавшего его длительного курса лечения от рака. Сегодня СМИ сообщили, что 69-летний телеведущий завершил курс и возвращается на ТВ,

«Продюсеры пригласили вновь попробовать свои силы. Я идею поддержал, сам уже соскучился по съемкам. Сейчас команда посмотрит, достаточно ли хорошо буду смотреться в кадре, все-таки болезнь накладывает свой отпечаток», – цитирует Александра Вадимовича «СтарХит». За время лечения тот сбросил 10 килограммов.

Сейчас мужчина готовится к восстановительной операции и настроен вполне оптимистично. «Все идет по плану. Движуха есть, выкарабкиваюсь наверх! Доктора Онкологического центра имени Блохина очень любезны со мной, постоянно следят за показателями здоровья. Но о полном излечении, к сожалению, говорить пока рано», — сообщил он.

Впервые легендарный ведущий рассказал о своем недуге в сентябре 2017-го. Оказалось, что он борется с раком легких уже более шести лет. По данным СМИ, осенью прошлого года он прошел четыре курса химиотерапии.

Желаем здоровья всеобщему любимцу!

Фото: globallookpress

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