68-летний ведущий Александр Беляев готовится к операции

Сообщения о том, что известный телеведущий Александр Беляев болен раком, появились в прессе этим летом. Однако 68-летний мужчина предпочитал не обсуждать публично свою болезнь. Сегодня ведущий прогноза погоды откровенно рассказал о борьбе с недугом и признался, что чувствовал свою болезнь задолго до того, как узнать диагноз.

«Шесть лет тому назад мне поставили диагноз рак легких. Сделали компьютерную томограмму, и вот такой результат. Естественно, что тогда я был в шоке. Я даже бросил курить. И я не потому бросил курить, что это опасно для здоровья, а потому, что я не мог курить. Тогда меня в буквальном смысле просто вернули на землю», — признался он в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Это было перед Новым годом. Я ехал на машине, в Москве был такой страшный буран!.. Видимо, тогда Боженька сказал: "Обрати на себя внимание". Боженька мне говорил об этом шесть лет назад. Естественно, что я почувствовал себя непривычно. Ну и дурак, иди к врачу, проверь. Всего-то», — рассказал Беляев.