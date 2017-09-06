«Не знаю, сколько мне осталось»: ведущий прогноза погоды Александр Беляев чувствовал рак до его обнаружения
Сообщения о том, что известный телеведущий Александр Беляев болен раком, появились в прессе этим летом. Однако 68-летний мужчина предпочитал не обсуждать публично свою болезнь. Сегодня ведущий прогноза погоды откровенно рассказал о борьбе с недугом и признался, что чувствовал свою болезнь задолго до того, как узнать диагноз.
«Шесть лет тому назад мне поставили диагноз рак легких. Сделали компьютерную томограмму, и вот такой результат. Естественно, что тогда я был в шоке. Я даже бросил курить. И я не потому бросил курить, что это опасно для здоровья, а потому, что я не мог курить. Тогда меня в буквальном смысле просто вернули на землю», — признался он в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«Это было перед Новым годом. Я ехал на машине, в Москве был такой страшный буран!.. Видимо, тогда Боженька сказал: "Обрати на себя внимание". Боженька мне говорил об этом шесть лет назад. Естественно, что я почувствовал себя непривычно. Ну и дурак, иди к врачу, проверь. Всего-то», — рассказал Беляев.
Несмотря на то, что рак у ведущего развивается на фоне другой болезни, диабета второго типа, организм откликается на лечение положительно. Александр прошел два сеанса химиотерапии, но врачи тем не менее настаивают на необходимости проведения операции.
Александр Беляев не берется делать никакие прогнозы. Не так давно он потерял жену и маму, обе умерли от рака. Мужчина уже попросил сына регулярно проверяться у врача, так как предполагает, что недуг может быть наследственным.
«Мне бы хотелось стать лучше. Не знаю, сколько мне осталось. Хотелось бы, чтобы твои близкие, твои самые любимые люди, которые тебя окружают и в какой-то мере от тебя зависят, чтобы у них и дальше… Мне бы хотелось еще больше помочь им», — признался он.
Фото: globallookpress.com, кадры из передачи (открытые источники)