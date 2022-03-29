Боли в животе и другие первые симптомы кишечной инфекции, при которых важно идти к врачу

При кишечной инфекции в первую очередь поднимается температура, ее значения могут достигать 38-39 градусов. Плюс к этому среди первых симптомов специалист отметил боль в области живота.

«Болезнь сопровождается болью в животе, частым поносом, редко — с кровью и слизью. Стоит обратить внимание, что процесс дефекации может происходить более двух раз в сутки, что уже является неблагоприятными сигналом и признаком развития патологии», — объяснил Семен Рапопорт.

Однако определить кишечную инфекцию и поставить точный диагноз может только специалист, сообщил врач-гастроэнтеролог в беседе с «Вечерней Москвой».

Напомним, вчера, 28 марта, главный государственный санитарный врач РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте заболевания норовирусными инфекциями.