Пандемия COVID-19 в России не завершена, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова

По словам главного санитарного врача страны, ситуацию с коронавирусом сегодня нельзя считать локализованной и завершенной. В связи с чем отказ от обязательного соблюдения ограничительных мер, направленных на борьбу с этой, инфекцией может привести к увеличению числа заражений, в том числе кишечными инфекциями, отметила Анна Попова.

Так, в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены, наблюдается увеличение коэффициента распространения коронавируса. «В первую очередь потому, что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили, сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается», — уточнила глава Роспотребнадзора и предупредила о росте заболевания норовирусными инфекциями. Об этом сообщил «ТАСС».