Более 50 российских детей госпитализировали с отравлением
Несовершеннолетние начали поступать в местные больницы 12 января. В итоге за помощью медиков обратились более 50 детей. Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. У всех повышенная температура, тошнота, рвота. Кроме того, у них наблюдается расстройство кишечника.
Как уточнили в региональном Минздраве, сейчас специалисты устанавливают причину массового отравления. У больных взяли анализы на различные кишечные инфекции. На данный момент в Буйнакск направлена бригада специалистов из министерства, эпидемиологи, а также инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней.
Ранее девять членов одной семьи погибли в Китае, отравившись лапшой быстрого приготовления, хранившейся в морозильной камере больше года.
Инцидент произошел 10 октября 2020 года в городе Цзиси в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян. Семья угостилась деликатесом под названием Суантанцзи. После него стало плохо семерым взрослым, еще позже симптомы отравления почувствовали еще двое. За спасение китайцев врачи боролись несколько дней. У всех выявили отравление сильным токсином – кислотой Бонгкрек. Спасти пациентов не удалось.
Фото: pixabay.com
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