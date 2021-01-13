Более 50 российских детей госпитализировали с отравлением

Ранее девять членов одной семьи погибли в Китае, отравившись лапшой быстрого приготовления, хранившейся в морозильной камере больше года.

Инцидент произошел 10 октября 2020 года в городе Цзиси в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян. Семья угостилась деликатесом под названием Суантанцзи. После него стало плохо семерым взрослым, еще позже симптомы отравления почувствовали еще двое. За спасение китайцев врачи боролись несколько дней. У всех выявили отравление сильным токсином – кислотой Бонгкрек. Спасти пациентов не удалось.