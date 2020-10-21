Девять членов одной семьи умерли, отравившись лапшой быстрого приготовления

Инцидент произошел 10 октября в городе Цзиси в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян. Семья угостилась деликатесом под названием Суантанцзи. После него стало плохо семерым взрослым, еще позже симптомы отравления почувствовали еще двое. За спасение китайцев врачи боролись несколько дней. У всех выявили отравление сильным токсином – кислотой Бонгкрек. Спасти пациентов не удалось.

Как уточнили специалисты, лапша, которая хранилась в морозильной камере более года, содержала ферментированную кукурузную муку, отравившую семью кислотой. Директор по безопасности пищевых продуктов в Центре контроля и профилактики заболеваний провинции Хэйлунцзян Гао Фэй объяснил, что отравление кислотой Бонгкрек часто приводит к летальному исходу.