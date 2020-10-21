Девять членов одной семьи умерли, отравившись лапшой быстрого приготовления
Фото: pexels.com
Инцидент произошел 10 октября в городе Цзиси в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян. Семья угостилась деликатесом под названием Суантанцзи. После него стало плохо семерым взрослым, еще позже симптомы отравления почувствовали еще двое. За спасение китайцев врачи боролись несколько дней. У всех выявили отравление сильным токсином – кислотой Бонгкрек. Спасти пациентов не удалось.
Как уточнили специалисты, лапша, которая хранилась в морозильной камере более года, содержала ферментированную кукурузную муку, отравившую семью кислотой. Директор по безопасности пищевых продуктов в Центре контроля и профилактики заболеваний провинции Хэйлунцзян Гао Фэй объяснил, что отравление кислотой Бонгкрек часто приводит к летальному исходу.
Симптомы отравления обычно появляются через несколько часов после употребления зараженной пищи и включают боль в животе, сильное потоотделение, общую слабость и возможную кому. Смерть может наступить в течение 24 часов. «Это может вызвать серьезные повреждения многих органов человека, включая печень, почки, сердце и мозг, - сказал Гао. - В настоящее время специфического противоядия нет. После отравления летальность может достигать от 40%до 100%».
Как пишет издание, в семье осталось трое детей. Они отказались есть лапшу вместе со взрослыми, так как малышам не понравился ее вкус.
Фото: pexels.com
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