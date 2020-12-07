Более 300 человек госпитализированы с неизвестной болезнью в Индии
Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш. По информации издания, от заражения один человек скончался. Еще 315 человек пожаловались на похожие симптомы, их госпитализировали. Так, пациенты падают в обмороки, у них наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.
При этом тесты на коронавирус у всех поступивших в медицинские учреждения жителей Индии продемонстрировали отрицательный результат. Местные власти считают, что причиной массового заражения могли стать загрязнение воздуха или употребление некачественных продуктов питания.
Ранее заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили спрогнозировал наступление через два года более опасной пандемии. Сочетания лекарств, которыми пытаются лечить больных коронавирусом, через полтора-два года неизбежно приведут к новой, более опасной пандемии, считает профессор.
По его словам, даже при легком течении COVID-19 медики назначают антибиотики широкого спектра действия. Эксперт добавил, что врачи прописывают их «по несколько препаратов и в нерациональных комбинациях», из-за чего «изобретаются схемы, которые ранее не использовались».
Фото: pexels.com
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