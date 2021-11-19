Биолог объяснил, чем опасна частая вакцинация от коронавируса

Вопрос о ревакцинации остро стоит в период пандемии — после окончания действия сертификата прививаться необходимо повторно. Кроме того, многие стремятся максимально защитить себя от инфекции и делают дополнительные прививки. Эксперт объяснил, почему слишком частая вакцинация может быть опасна.

«Есть те, кто прививается и быстро остается без защиты, а есть люди, у которых она держится даже спустя год. Соответственно, зачем лишний раз людям делать ревакцинацию? Это небезопасно и лишняя нагрузка на организм. Может быть, ничего не будет, а могут побочные эффекты начаться из-за нападения на чужеродное тело», — рассказал молекулярный биолог, член президиума Федерации лабораторной медицины РФ Евгений Печковский в беседе с «Общественной службой новостей».