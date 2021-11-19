Биолог объяснил, чем опасна частая вакцинация от коронавируса
Вопрос о ревакцинации остро стоит в период пандемии — после окончания действия сертификата прививаться необходимо повторно. Кроме того, многие стремятся максимально защитить себя от инфекции и делают дополнительные прививки. Эксперт объяснил, почему слишком частая вакцинация может быть опасна.
«Есть те, кто прививается и быстро остается без защиты, а есть люди, у которых она держится даже спустя год. Соответственно, зачем лишний раз людям делать ревакцинацию? Это небезопасно и лишняя нагрузка на организм. Может быть, ничего не будет, а могут побочные эффекты начаться из-за нападения на чужеродное тело», — рассказал молекулярный биолог, член президиума Федерации лабораторной медицины РФ Евгений Печковский в беседе с «Общественной службой новостей».
«Есть те, кто переболеют в легкой форме, а есть те, кто от любой формы умрет. Это, может быть, связано с проблемами с гемостазом. Сложно говорить однозначно: одному человеку 50 грамм водки достаточно, чтобы быть пьяным, а другие литр водки могут выпить и оставаться в адекватном сознании. Это просто сегрегация по генетическому принципу. Так же работают таргетные препараты», — добавил эксперт.
При этом специалист отметил, что вакцинация все же необходима, однако перед тем, как снова делать прививку, необходимо проверить, что количество антител к коронавирусу достаточно низкое.
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