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Биолог объяснил, чем опасна частая вакцинация от коронавируса

Лишние прививки могут принести не меньше вреда, чем их отсутствие. Хотя ревакцинироваться при недостаточном количестве антител необходимо, но делать это слишком часто не стоит.
Биолог объяснил, чем опасна частая вакцинация от коронавируса

Вопрос о ревакцинации остро стоит в период пандемии — после окончания действия сертификата прививаться необходимо повторно. Кроме того, многие стремятся максимально защитить себя от инфекции и делают дополнительные прививки. Эксперт объяснил, почему слишком частая вакцинация может быть опасна.

«Есть те, кто прививается и быстро остается без защиты, а есть люди, у которых она держится даже спустя год. Соответственно, зачем лишний раз людям делать ревакцинацию? Это небезопасно и лишняя нагрузка на организм. Может быть, ничего не будет, а могут побочные эффекты начаться из-за нападения на чужеродное тело», — рассказал молекулярный биолог, член президиума Федерации лабораторной медицины РФ Евгений Печковский в беседе с «Общественной службой новостей».

«Есть те, кто переболеют в легкой форме, а есть те, кто от любой формы умрет. Это, может быть, связано с проблемами с гемостазом. Сложно говорить однозначно: одному человеку 50 грамм водки достаточно, чтобы быть пьяным, а другие литр водки могут выпить и оставаться в адекватном сознании. Это просто сегрегация по генетическому принципу. Так же работают таргетные препараты», — добавил эксперт.

При этом специалист отметил, что вакцинация все же необходима, однако перед тем, как снова делать прививку, необходимо проверить, что количество антител к коронавирусу достаточно низкое.

Фото: freepik

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