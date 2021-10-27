При каком уровне антител переболевшим COVID-19 стоит отложить вакцинацию

По мнению специалиста, прививка при высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19. «Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в Ближнем Зарубежье делает прививку Johnson (для справки). В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше. <…> Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются», — рассказала Баранова «РИА Новости».

Возможна ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена, то есть их количество значительно снизится, и сигнал о новом производстве антител так и не дойдет до клеток памяти, отметила специалист.

«В итоге Вася остался со скромными 300 BAU/мл, которые остались от изначальных 1,5 тысячи BAU/мл. Выходит, лучше бы он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой», — сообщила Баранова.

Уровень антител среди переболевших обычно ниже, чем после вакцины, однако есть исключения и их количество составляет примерно 5%. Так, Анча Баранова советует сначала пройти тест на антитела и, если показатели высокие, на время отложить вакцинацию.