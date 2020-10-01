Аналитик сновидений рассказала, как можно толковать самые ужасающие кошмары

Стихийные бедствия во сне указывают на чрезмерное беспокойство о будущем. Природные явления непредсказуемы, можно почувствовать себя неконтролируемым. Нужно работать с эмоциональными проблемами. Специалист советует взять отпуск или обратиться к психологу. Необходимо также проверить гормоны. Приступы удушья во сне нередко случаются при астме или когда когда ваш нос заложен. «Чаще всего этот кошмар связан с чувством ограниченности: физически, эмоционально, умственно или духовно, или ощущением удушья из-за назойливого внимания людей или напора негативной ситуации», - продолжает Андерсон. При падении во сне постарайтесь вспомнить обстоятельства «инцидента». «Если вы падаете с края обрыва, обратите внимание на сферы жизни, где вам не везет; если земля рассыпалась у под ногами, отследите, что меняется в судьбе», - говорит специалист. Люди, которые обычно видят сны, в которых их преследуют, часто боятся конфронтации. Это говорит о том, что вы хотите убежать от своих проблем и боитесь столкнуться с ними.