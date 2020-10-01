Аналитик сновидений рассказала, как можно толковать самые ужасающие кошмары
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По словам эксперта, плохие сны снятся под впечатлениями всего, что человек переживает за день.
Все сны очень символичны, поэтому их значение нельзя недооценивать. «Каждый сон индивидуален и, конечно, нельзя интерпретировать похожие истории одинаково для всех. Однако есть признаки, которые помогут понять собственные страхи», - делится она. Так, смерть или болезнь во сне поможет пережить старые установки и освободить место для появления новых. К тому же такие сны говорят о большом страхе смерти.
Стихийные бедствия во сне указывают на чрезмерное беспокойство о будущем. Природные явления непредсказуемы, можно почувствовать себя неконтролируемым. Нужно работать с эмоциональными проблемами. Специалист советует взять отпуск или обратиться к психологу. Необходимо также проверить гормоны. Приступы удушья во сне нередко случаются при астме или когда когда ваш нос заложен. «Чаще всего этот кошмар связан с чувством ограниченности: физически, эмоционально, умственно или духовно, или ощущением удушья из-за назойливого внимания людей или напора негативной ситуации», - продолжает Андерсон. При падении во сне постарайтесь вспомнить обстоятельства «инцидента». «Если вы падаете с края обрыва, обратите внимание на сферы жизни, где вам не везет; если земля рассыпалась у под ногами, отследите, что меняется в судьбе», - говорит специалист. Люди, которые обычно видят сны, в которых их преследуют, часто боятся конфронтации. Это говорит о том, что вы хотите убежать от своих проблем и боитесь столкнуться с ними.
Фото: Pixabay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!