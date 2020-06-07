От близости с незнакомцем до шалостей с начальником: к чему снятся эротические сны и что они означают

Мнения психологов на этот счет разделились: кто-то уверен в том, что в сексуальном подтексте сновидений нужно искать определенные символы, которые либо предупреждают вас о каком-то важном грядущем событии, либо советуют, как поступить в той или иной ситуации, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, а вот другие утверждают, что таким образом подсознание вам подсказывает, к кому нужно присмотреться (тот, к кому вас тянет во сне, наверняка будет хорош и в реальной жизни). Если рассматривать этот аспект более глобально, то интимная связь во сне с незнакомцем, например, может явно указывать на то, что вам необходимы какие-то перемены, и они не всегда могут быть позитивными. В том случае, если вас преследуют эротические фантазии с каким-то конкретным человеком (не обязательно вашим партнером), то это может свидетельствовать о том, что у вас с ним есть какой-то неразрешимый конфликт, который обязательно нужно устранить, чтобы ваше бездействие не повлекло какие-то негативные последствия.

Основные толкования снов:

Рассмотрим подробнее несколько популярных сексуальных сновидений и выясним, что же они означают.

Эротические фантазии с бывшим

Наверняка некоторые из вас нет-нет, да и возвращались (хотя бы во сне) к своему бывшему, а точнее – вспоминали ваши жаркие ночи, думали, что было бы неплохо что-то разнообразить или изменить и… повторяли все вновь, пусть даже и в своих ночных грезах. Если вам с завидной регулярностью (или редко, но, как говорится, метко) вспоминаются жаркие объятия вашего «экса», то это не значит, что вы тут же должны набрать его номер и пригласить на свидание. По словам экспертов, это может быть связано с работой вашего мозга – пока вы отдыхаете, он сортирует информацию и буквально «раскладывает» воспоминания по полочкам, в зависимости от значимости. Поэтому, скорее всего, в реальной жизни вам что-то напомнило о вашем прошлом или вы увидели черты бывшего в нынешнем партнере и…. пустились во все тяжкие.

Любовные игры с начальником

Если время от времени героем ваших эротических фантазий становится руководитель, то не стоит тут же хвататься за сердце и писать заявление по собственному. Близость с шефом (или коллегой, который в чем-то вас превосходит) может сигнализировать о нереализованных карьерных амбициях и о том, что вам пора уже браться за более ответственные и крупные проекты (немного упорства и трудолюбия и у вас обязательно получится занять руководящую должность). Подсознание как бы намекает вам, что вы давно уже переросли то, чем занимаетесь или вовсе перестали получать удовольствие от работы и пора задуматься либо о смене сферы деятельности, либо о запуске своего бизнес-проекта.