Алена Хмельницкая рассказала о неожиданных побочных эффектах от коронавируса

Однако по прошествии нескольких дней Алена решила опубликовать в своем микроблоге в социальной сети Instagram трогательный снимок, на котором позирует, утопая в цветах, подарках и воздушных шарах, которые родные и близкие принесли ей прямо в постель. Выложила она его, чтобы поблагодарить всех, кто решил поздравить ее с юбилеем и поднял настроение. «Какой же прекрасный день рождения вы мне все устроили! Если б ко мне в гости еще не пожаловал коронавирус... было бы, наверное, слишком хорошо)) Спасибо всем! Выздоравливаем и летим дальше, ориентируясь по звездам. P.S. Скажите, а кто-то из вас на фоне ковида переставал спать? Совсем! Ни днем, ни ночью», – написала она под постом, добавив, что при этом в остальном довольно хорошо себя чувствует.