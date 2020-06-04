Алена Бабенко излечилась от коронавируса и рассказала, как вести себя во время болезни: «Слушайте врачей»

48-летняя Алена Бабенко переболела коронавирусом. Когда у актрисы диагностировали COVID-19? она вынуждена была покинуть шоу «Танцы со звездами».

И пару недель спустя стало известно, что актриса победила болезнь. После выписки Алена дала несколько советов тем, кто столкнется или уже столкнулся с коронавирусом, как она.

«Желаю всем, кто вдруг, не дай Бог, заболел коронавирусом, не паниковать и не бояться. Ничего страшного нет. Люди болеют по-разному: кто-то тяжелее, кто-то легче. У нас отработанная схема лечения, прекрасные врачи. Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им своим хорошим настроем! Я слышала от медико, что люди приходят настроенные умирать, вместо того, чтобы интенсивно лечиться. Это же глупость!» — цитирует Алену Бабенко «Российская газета».