Алена Бабенко излечилась от коронавируса и рассказала, как вести себя во время болезни: «Слушайте врачей»
Фото: Instagram
48-летняя Алена Бабенко переболела коронавирусом. Когда у актрисы диагностировали COVID-19? она вынуждена была покинуть шоу «Танцы со звездами».
И пару недель спустя стало известно, что актриса победила болезнь. После выписки Алена дала несколько советов тем, кто столкнется или уже столкнулся с коронавирусом, как она.
«Желаю всем, кто вдруг, не дай Бог, заболел коронавирусом, не паниковать и не бояться. Ничего страшного нет. Люди болеют по-разному: кто-то тяжелее, кто-то легче. У нас отработанная схема лечения, прекрасные врачи. Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им своим хорошим настроем! Я слышала от медико, что люди приходят настроенные умирать, вместо того, чтобы интенсивно лечиться. Это же глупость!» — цитирует Алену Бабенко «Российская газета».
Фото: Instagram
На вопрос, почему она не отказалась участвовать в шоу «Танцы со звездами» в непростое эпидемиологическое время, Алена ответила: «Мы артисты. И мне все равно, война на улице или эпидемия. Артист создает людям настроение, это его профессия. Поэтому для меня вопрос участвовать или нет не стоял. Я могла предположить, что возможно заразиться. Так оно и случилось, но нисколько не жалею, что пошла в этот замечательный проект. И люди радовались, получая какой-то грамм радости, просто отвлекаясь всего, что происходит, от остальной тяжелой информации», — отметила артистка.
Фото и видео: Instagram
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