75-летняя пенсионерка с одним легким родила первенца

Женщина, имя которой не разглашается, выросла на ферме и всегда мечтала о большой семье с кучей ребятишек. Однако все попытки забеременеть естественным путем заканчивались фиаско. Но даже усыновив ребенка, она не отказалась от мечты иметь своего собственного, биологического. Узнав о достижениях современной науки, женщина стала консультироваться со специалистами о возможности зачатии с помощью экстракорпорального оплодотворения.

Врачи частной клиники Кинкар смогли воплотить мечту женщины в жизнь, и совсем скоро при помощи ЭКО у нее наступила желанная беременность. Однако доносить ее пенсионерке удалось лишь до 6 с половиной месяцев. Все же возраст и слабое здоровье дали о себе знать, к тому же ситуацию усугубляло отсутствие у будущей матери одного легкого.

Из-за проблем со здоровьем, врачи приняли решение кесарить женщину раньше срока, в результате на свет появилась недоношенная девочка, весом всего 600 грамм. Сразу после родов малышку перевили в близлежащую детскую больницу в отделение интенсивной терапии новорожденных, тогда как молодая мать осталась в частной клинике Кинкар для последующей реабилитации.

За последние полгода это уже второй случай в Индии, когда пенсионерка рожает первенца. Несколькими месяцами ранее ее 74-летняя соотечественница успешно выносила и родила двойню.