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74-летняя женщина впервые стала мамой, после полувека безуспешных попыток зачать ребенка

В одной из частных клиник Лос-Анджелеса у пенсионерки из Индии родились близнецы.

После более 50 лет безуспешных попыток зачать ребенка 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила дочек - близняшек. Женщина признается, что на беременность и роды ее вдохновила соседка, сумевшая забеременеть в 55 лет.

Несмотря на то, что менопауза у Эрраматти наступила еще 30 лет назад, она решила последовать примеру подруги и попытать счастье в одной из частных клиник Лос-Анджелеса. Дабы избежать отказа и пройти курс экстракорпорального оплодотворения, пенсионерке даже пришлось соврать врачам о своем возрасте.

Доктор наблюдавший Мангаямму во время беременности рассказал, что был мягко говоря удивлен, когда необычная пациентка обратилась к нему за помощью в ноябре прошлого года.

Когда у женщины климакс, она уже не может забеременеть естественным путем. Однако с помощью ЭКО это вполне реально, в качестве биоматериала в дело идут замороженные яйцеклетки, либо материнские либо донорские.

Команда врачей стала готовить Мангаямму к зачатию, и уже в Январе 2019 женщина смогла забеременеть, сразу же после первого цикла подсадки. Уже совсем скоро УЗИ показало двойню. Всю свою беременность Эрраматти провела в больнице под наблюдением 10 специалистов. Дети появились на свет весом 1.6кг при помощи кесарева сечения через 8 месяцев после оплодотворения. К сожалению пенсионерка не сможет кормить дочек грудью, так как ее организм уже не способен вырабатывать молоко. Но похоже это ничуть не омрачает счастья женщины.

«Я ждала этого события почти 60 лет и теперь никто не посмеет назвать назвать меня бесплодной», — поделилась своим счастьем Эрраматти.

На протяжении всей беременности и во время родов женщину поддерживал муж Радже Рао с которым вместе уже 57 лет. Молодому отцу 78 лет. Зная, что эпохальные роды 74-летней Эрраматти Мангияммы войдут в историю, больница взяла на себя практически все расходы по лечению и родовспоможению пенсионерки, передает британское издание Daily mail.

Текст: Дарья Кириченко

Фото: vostock-photo

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