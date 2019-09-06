74-летняя женщина впервые стала мамой, после полувека безуспешных попыток зачать ребенка

После более 50 лет безуспешных попыток зачать ребенка 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила дочек - близняшек. Женщина признается, что на беременность и роды ее вдохновила соседка, сумевшая забеременеть в 55 лет.

Несмотря на то, что менопауза у Эрраматти наступила еще 30 лет назад, она решила последовать примеру подруги и попытать счастье в одной из частных клиник Лос-Анджелеса. Дабы избежать отказа и пройти курс экстракорпорального оплодотворения, пенсионерке даже пришлось соврать врачам о своем возрасте.

Доктор наблюдавший Мангаямму во время беременности рассказал, что был мягко говоря удивлен, когда необычная пациентка обратилась к нему за помощью в ноябре прошлого года.

Когда у женщины климакс, она уже не может забеременеть естественным путем. Однако с помощью ЭКО это вполне реально, в качестве биоматериала в дело идут замороженные яйцеклетки, либо материнские либо донорские.

Команда врачей стала готовить Мангаямму к зачатию, и уже в Январе 2019 женщина смогла забеременеть, сразу же после первого цикла подсадки. Уже совсем скоро УЗИ показало двойню. Всю свою беременность Эрраматти провела в больнице под наблюдением 10 специалистов. Дети появились на свет весом 1.6кг при помощи кесарева сечения через 8 месяцев после оплодотворения. К сожалению пенсионерка не сможет кормить дочек грудью, так как ее организм уже не способен вырабатывать молоко. Но похоже это ничуть не омрачает счастья женщины.