65-летняя Елена Степаненко рассказала о своем здоровье

Внезапная отмена концерта Елены Степаненко спровоцировала массу слухов в Сети. Фанаты отмечают резкую потерю веса звездой, СМИ приводят цитаты «представителей» юмористки, накаляя обстановку. Наконец, Елена сама высказалась на волнующую ее поклонников тему.

«Ничего подобного! Все концерты играю, со здоровьем у меня все в порядке», — цитирует звезду «СтарХит».

Отношения с почти уже бывшим мужем Елена Григорьевна предпочитает не обсуждать, слухи о беременности пассии Евгения Петросяна комментировать отказывается. Все касающиеся бракоразводного процесса вопросы комментирует адвокат артистки Елена Забралова. Так, она опровергла сообщения о том, что Степаненко претендует на 80% нажитого в браке имущества: «До настоящего времени требования Елены Григорьевны составляют менее 50% от стоимости заявленного к разделу имущества».

Информация о том, что 15 лет творческая пара жила врозь, тоже оказалась ложной: «У Евгения Вагановича и Елены Григорьевны была настоящая семья на протяжении 30 с лишним лет. У них венчанный брак. Евгений Ваганович ушел из семьи в 2017 году. Это знают все в их окружении — и коллеги, и знакомые. <...> До 2017 года, со слов Елены Григорьевны, было все нормально, и никто не подозревал, что этот брак распадется».