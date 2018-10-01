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«Слишком стрессовый развод»: Елена Степаненко отменила ближайшие концерты из-за серьезной болезни

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я выбрал вместо рекламы.
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Елена Степаненко

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65-летняя Елена Григорьевна Степаненко слегла с серьезным заболеванием, сообщили представители артистки.

На днях юмористка Елена Степаненко, которая сейчас находится в процессе развода с мужем Евгением Петросяном, должна была выступить в Брянске, однако концерт не состоится — оказалось, звезда неважно себя чувствует и приняла решение отменить все выступления на ближайшие пару месяцев. Что именно произошло со здоровьем Елены Григорьевны — пока не сообщается.

Адвокат юмористки заявила в прессе о том, что разрыв с Евгением Петросяном — серьезная психологическая травма для ее подзащитной. Она же подтвердила слухи о романе Евгения Вагановича с молодой женщиной — предположительно, с его 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Поклонники Елены Григорьевны уверены, что всему виной стал стрессовый развод с Петросяном, и призывают ее не волноваться.

Кстати, еще в прошлом году знаменитые супруги и не заикались о разводе. Степаненко лишь дала интервью, в котором призналась, что старается не выносить личное на публику. «Считаю для себя невозможным рассказывать о личной жизни на всю страну. А если захочу исповедаться, у меня есть духовник. Не хожу ни по каким ток-шоу, не даю скандальных интервью. Мне это неинтересно», — говорила звезда.

Тем временем Евгений Петросян позволил себе отпустить «шпильку» в адрес Елены Степаненко. Он опубликовал в своем микроблоге снимок с адвокатом Сергеем Жориным и подписал ее так: «Мы уже вдвоем с Сергеем Викторовичем держим раздувающееся дело. По-моему, оно на века. Чувствую, будет много томов, которые составят библиотеку. Правда, мой адвокат другого мнения».

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Maxim Burlak, Natalya Loginova / Global Look Press, East News, Starface, Instagram

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