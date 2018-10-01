«Слишком стрессовый развод»: Елена Степаненко отменила ближайшие концерты из-за серьезной болезни

На днях юмористка Елена Степаненко, которая сейчас находится в процессе развода с мужем Евгением Петросяном, должна была выступить в Брянске, однако концерт не состоится — оказалось, звезда неважно себя чувствует и приняла решение отменить все выступления на ближайшие пару месяцев. Что именно произошло со здоровьем Елены Григорьевны — пока не сообщается.

Адвокат юмористки заявила в прессе о том, что разрыв с Евгением Петросяном — серьезная психологическая травма для ее подзащитной. Она же подтвердила слухи о романе Евгения Вагановича с молодой женщиной — предположительно, с его 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Поклонники Елены Григорьевны уверены, что всему виной стал стрессовый развод с Петросяном, и призывают ее не волноваться.