50-летняя Алика Смехова продемонстрировала стройное тело и чудеса гибкости

В свои 50 Алика сохранила идеальную фигуру. Звезда соблюдает нехитрые правила, которые позволяют ее телу работать как часы. Первое и самое важное — режим дня и здоровое питание. Раз в неделю актриса устраивает разгрузочные дни, например день проводит на соках. Раз в год — отправляется на неделю в хорошую клинику. Регулярно занимается спортом (йогой и плаванием) и ухаживает за кожей, отдавая предпочтение массажам. «Позитивный настрой к окружающему миру, а к себе немного иронии — тоже очень помогает», — признавалась она.

Фото: instagram