47-летней Аните Цой сделали операцию в Москве

Вчера популярная певица Анита Цой была экстренно госпитализирована. Артистка почувствовала боли на концерте в Краснодарском крае. «Операция не то чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая. Точный диагноз тоже пока не поставили», — говорил директор певицы Дмитрий Бушуев. Его подопечная отправилась в Москву, где ей сделали операцию. Судя по «инстаграму» Аниты, она была настроена весьма позитивно.