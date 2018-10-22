47-летней Аните Цой сделали операцию в Москве

Вчера популярная певица Анита Цой была экстренно госпитализирована. Артистка почувствовала боли на концерте в Краснодарском крае. «Операция не то чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая. Точный диагноз тоже пока не поставили», — говорил директор певицы Дмитрий Бушуев. Его подопечная отправилась в Москву, где ей сделали операцию. Судя по «инстаграму» Аниты, она была настроена весьма позитивно.
«Аниту прооперировали в столичной клинике, удалили желчный пузырь», — сообщили представители артистки в разговоре с агенством «РИА новости».
В начале октября артистка уже жаловалась на боли, вызванные камнем в желчном пузыре: «Его размер составлял семь миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается. Сейчас все самое страшное позади, а впереди — много-много музыки», — говорила Цой.
Желаем здоровья певице!
Фото: instagram