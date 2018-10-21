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Анита Цой экстренно госпитализирована

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Аниты Цой

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Певица отменила концерты из-за болезни.

47-летняя Анита Цой сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем, из-за которых ей пришлось на неопределенный срок перенести несколько концертов в рамках гастрольного тура. «К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована», — рассказала певица в Stories, записанных на борту вертолета.

По предварительным данным, острую боль в пояснице вызвало обострение желчекаменной болезни. Аниту из станицы Старощербиновской на вертолете отправили в Краснодар, откуда после обследования в сопровождении медицинской бригады направили в Москву. Представитель артистки Дмитрий Бушуев отметил, что может понадобиться оперативное вмешательство: «Операция не то чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая». Как отмечает РЕН ТВ, состояние здоровья Цой оценивается как средней тяжести.

Редакция Passion.ru желает певице скорейшего выздоровления!

Фото: instagram

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