Анита Цой экстренно госпитализирована

По предварительным данным, острую боль в пояснице вызвало обострение желчекаменной болезни. Аниту из станицы Старощербиновской на вертолете отправили в Краснодар, откуда после обследования в сопровождении медицинской бригады направили в Москву. Представитель артистки Дмитрий Бушуев отметил, что может понадобиться оперативное вмешательство: «Операция не то чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая». Как отмечает РЕН ТВ, состояние здоровья Цой оценивается как средней тяжести.

Редакция Passion.ru желает певице скорейшего выздоровления!

Фото: instagram