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«Улыбался через боль»: поклонники 36-летнего Бориса Корчевникова молятся за его здоровье

«Он не поправился, это на отек похоже», — обсуждают они новое видео с ним.

На днях в эфир Первого канала вышел новый выпуск передачи «Судьба человека». Ее ведущий Борис Корчевников предстал перед зрителями слегка поправившимся. Пресса обсудила лишние килограммы шоумена, но поклонники, которые следят за жизнью Бориса, забеспокоились: неужели мужчина снова борется с раком?

Фото: Кадр из эфира

«Как ваше здоровье, дорогой Борис?», «Увидела сегодня вашу передачу "Судьба человека" и поняла что с вашим здоровьем что-то не так», «А что не так? Плохо когда человек худеет резко. А когда набрал немного... так это от хорошей жизни», «Он не поправился, у него больше это на отек похоже. Кисти рук тоже отекшие, он еле встал, чтобы подать цветы Шукшиной. Посмотрите этот выпуск», «Cмотрела передачу, заметила изменения внешне и в движениях», «Отекший такой», «Мне показалось, что улыбался через боль, в одном кадре точно было заметно. Дай Бог, все хорошо, просто показалось», «Борис, за Вас переживает вся страна,столько комментариев везде. Напишите,как ваше здоровье», «Я даже в Директ ему написала, но мне не ответили», «На лицо посмотрите. Ему колят гармоны», — обсуждают подписчики в блоге.

«Я не знаю, тут правду или нет пишут, давайте все вместе будем молиться за Бориса», «Помоги вам Господи», «Здоровья и успехов вам Борис», «Борис, береги себя. Дай Бог тебе здоровья и сил. Никогда не опускай руки», «Спаси Господи», «Я вас очень люблю.. Храни вас Бог», «Люблю Вас еще с Кадетов, будьте в здравии, берегите себя Борис», — желают здоровья они.

Желаем здоровья Борису!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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