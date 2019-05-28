«Улыбался через боль»: поклонники 36-летнего Бориса Корчевникова молятся за его здоровье

«Как ваше здоровье, дорогой Борис?», «Увидела сегодня вашу передачу "Судьба человека" и поняла что с вашим здоровьем что-то не так», «А что не так? Плохо когда человек худеет резко. А когда набрал немного... так это от хорошей жизни», «Он не поправился, у него больше это на отек похоже. Кисти рук тоже отекшие, он еле встал, чтобы подать цветы Шукшиной. Посмотрите этот выпуск», «Cмотрела передачу, заметила изменения внешне и в движениях», «Отекший такой», «Мне показалось, что улыбался через боль, в одном кадре точно было заметно. Дай Бог, все хорошо, просто показалось», «Борис, за Вас переживает вся страна,столько комментариев везде. Напишите,как ваше здоровье», «Я даже в Директ ему написала, но мне не ответили», «На лицо посмотрите. Ему колят гармоны», — обсуждают подписчики в блоге.

«Я не знаю, тут правду или нет пишут, давайте все вместе будем молиться за Бориса», «Помоги вам Господи», «Здоровья и успехов вам Борис», «Борис, береги себя. Дай Бог тебе здоровья и сил. Никогда не опускай руки», «Спаси Господи», «Я вас очень люблю.. Храни вас Бог», «Люблю Вас еще с Кадетов, будьте в здравии, берегите себя Борис», — желают здоровья они.

Желаем здоровья Борису!