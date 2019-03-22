Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о двух перенесенных операциях на головном мозге

По результатам МРТ у Эмилии Кларк диагностировали субарахноидальное кровоизлияние в мозг — опасный для жизни тип инсульта, спровоцированный кровотечением в околомозговое пространство. По статистике, подобная разновидность инсульта уносит жизни трети пациентов с этим диагнозом. «Мать Драконов» призналась, что в течение двух лет перенесла две сложнейших операции на мозге, однако в перерыве между ними она продолжала съемки в «Игре престолов» и участие в бродвейской постановке «Завтрак у Тиффани». По словам актрисы, сейчас она практически не помнит деталей непростого выздоровления, а о перенесенных операциях напоминает скрытый волосами шрам.

Напомним, старт восьмого сезона культового сериала «Игра престолов» назначен на 14 апреля. Всего анонсировано шесть серий длительностью от 54 до 82 минут.