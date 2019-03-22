Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о двух перенесенных операциях на головном мозге

Всемирную славу и любовь поклонников 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк снискала после выхода на экраны первого сезона сериала «Игра престолов». В преддверии старта финального сезона культовой саги журнал The New Yorker опубликовал большую исповедь актрисы, в которой она рассказала, как в возрасте 24 лет оказалась на пороге смерти. Работа в сериале стала для мисс Кларк стрессом. Создатели «Игры престолов» возложили на ее персонажа, «мать Драконов» Дейенерис Таргариен, очень большую ответственность. По окончании съемок первого сезона Эмилия начала заниматься с тренером в спортивном зале, чтобы снять нервное напряжение. 11 февраля 2011 года актриса, переодеваясь на тренировку, почувствовала сильную головную боль. «Когда мой тренер заставил меня делать «планку», я почувствовала, что мой мозг будто сжали резинкой. Я пыталась игнорировать боль, но мне не удавалось. Я попросила тренера сделать перерыв и каким-то образом, ползком, добралась до раздевалки. Между тем, боль — стреляющая, колющая, стискивающая — только усиливалась. На каком-то уровне я поняла, что происходит — мой мозг поврежден», — вспоминает Кларк.
Фото: Dave Bedrosian/Globallookpress.com
По результатам МРТ у Эмилии Кларк диагностировали субарахноидальное кровоизлияние в мозг — опасный для жизни тип инсульта, спровоцированный кровотечением в околомозговое пространство. По статистике, подобная разновидность инсульта уносит жизни трети пациентов с этим диагнозом. «Мать Драконов» призналась, что в течение двух лет перенесла две сложнейших операции на мозге, однако в перерыве между ними она продолжала съемки в «Игре престолов» и участие в бродвейской постановке «Завтрак у Тиффани». По словам актрисы, сейчас она практически не помнит деталей непростого выздоровления, а о перенесенных операциях напоминает скрытый волосами шрам.
Напомним, старт восьмого сезона культового сериала «Игра престолов» назначен на 14 апреля. Всего анонсировано шесть серий длительностью от 54 до 82 минут.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Hubert Boesl, A.M.P.A.S./AdMedia, Lisa O’Connor, Fade Sadou, Dennis Van Tine, Zumapress.com, Dave Bedrosian, Boesl, T.Lowe/Globallookpress
Видео: YouTube