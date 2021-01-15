30-летний здоровый парень упал в обморок в Рождество и умер
Управляющий директор IT-компании NetResult жил с семьей в городке Лисвуд, недалеко от Молда, Северный Уэльс. Он решил отпраздновать Рождество вместе с родителями, Энн и Джоном Чепменами. Супруга парня, Даниэль Чепмен, была дома, готовила ужин, когда ей позвонил племянник и сообщил, что Джошуа потерял сознание.
January 15, 2021
Несмотря на попытки бригады скорой помощи привести в чувства, британец скончался в больнице Wrexham Maelor. Врачи так и не смогли выяснить причину внезапной смерти, сейчас эксперты проводят дополнительные тесты, похороны отложат на несколько недель.
«Его любили все, но из-за коронавирусных ограничений мало кто сможет отдать ему дань уважения, — призналась Даниэль. — Все до сих пор в шоке». По словам девушки, ее муж «был одним из самых искренних людей, которых она когда-либо встречала». В качестве прощального подарка Даниэль собирается записать ему послание и песню. Они будут звучать на его похоронах.
Ранее житель Великобритании Алан Берч, который вел здоровый и активный образ жизни, умер от агрессивной формы рака ротовой полости. 37-летнему штукатуру из Уиррала в Мерсисайде в 2018 году поставили диагноз онкология, врачам пришлось удалить 90% его языка. Мужчина прошел лучевое лечение и химиотерапию, но врачи не смогли его спасти.
Фото: pixabay.com
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