30-летний здоровый парень упал в обморок в Рождество и умер

Несмотря на попытки бригады скорой помощи привести в чувства, британец скончался в больнице Wrexham Maelor. Врачи так и не смогли выяснить причину внезапной смерти, сейчас эксперты проводят дополнительные тесты, похороны отложат на несколько недель.

«Его любили все, но из-за коронавирусных ограничений мало кто сможет отдать ему дань уважения, — призналась Даниэль. — Все до сих пор в шоке». По словам девушки, ее муж «был одним из самых искренних людей, которых она когда-либо встречала». В качестве прощального подарка Даниэль собирается записать ему послание и песню. Они будут звучать на его похоронах.

Ранее житель Великобритании Алан Берч, который вел здоровый и активный образ жизни, умер от агрессивной формы рака ротовой полости. 37-летнему штукатуру из Уиррала в Мерсисайде в 2018 году поставили диагноз онкология, врачам пришлось удалить 90% его языка. Мужчина прошел лучевое лечение и химиотерапию, но врачи не смогли его спасти.