37-летний мужчина, который вел здоровый образ жизни, умер от рака языка
37-летнему штукатуру из Уиррала в Мерсисайде в 2018 году поставили диагноз онкология, врачам пришлось удалить 90% его языка. Мужчина прошел лучевое лечение и химиотерапию, но врачи не смогли его спасти. Алан и его девушка Дебби Макдонаф решили пожениться в феврале 2020 года, но через несколько недель, в апреле, мужчина трагически погиб.
November 30, 2020
Как считают британские стоматологи, из-за ограничений, вызванных коронавирусом, жители страны пропустили примерно 19 миллионов сеансов лечения. Медики считают, что из-за этого специалисты не смогут диагностировать рак ротовой полости на ранних стадиях.
Этот вид онкологии уносит больше жизней, чем рак шейки матки и яичек вместе взятые: в 2019 году в Великобритании было зарегистрировано 8722 новых случая. Это на 58% больше, чем десять лет назад, и на 97% больше, чем было в 2000 году.
«Я бы посоветовала людям чаще ходить к стоматологам. Всегда будьте осторожны с язвами, особенно если они у вас дольше двух недель. Никогда не думайте, что вы зря тратите время на поход к врачу, если вас что-то беспокоит. Лучше перестраховаться, чем сожалеть», — подчеркнула вдова Дебби Макдонаф.
Фото: pixabay.com
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