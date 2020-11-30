37-летний мужчина, который вел здоровый образ жизни, умер от рака языка

Этот вид онкологии уносит больше жизней, чем рак шейки матки и яичек вместе взятые: в 2019 году в Великобритании было зарегистрировано 8722 новых случая. Это на 58% больше, чем десять лет назад, и на 97% больше, чем было в 2000 году.

«Я бы посоветовала людям чаще ходить к стоматологам. Всегда будьте осторожны с язвами, особенно если они у вас дольше двух недель. Никогда не думайте, что вы зря тратите время на поход к врачу, если вас что-то беспокоит. Лучше перестраховаться, чем сожалеть», — подчеркнула вдова Дебби Макдонаф.