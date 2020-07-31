104-летняя женщина рассказала, как ей удалось сохранить здоровье и хорошее самочувствие

По словам Рут, спортом она активно занялась уже в зрелом возрасте. А в 93 года она нашла своего тренера. Им стал Дик Рэймонд, которому на тот момент было 59. И ее успехи в спорте были так велики, что она даже завоевала золото по плаванию на Олимпийских играх для пожилых людей. Профессор занималась под руководством Рэймонда в зале еженедельно на протяжении целых 10 лет. Ей нравились упражнения на тренажерах, а также социальная активность, которой сопровождается любое посещение фитнес-клуба. «Я думаю, живое общение полезно всем, – призналась она. – А после занятия бывает так приятно вздремнуть, что я и делаю обычно».

Даже карантин из-за пандемии коронавируса не смог заставить женщину бросить занятия – хотя залы были закрыты, она купила себе фитнес-резинки и гантели и занималась дома. Рэймонд приезжал к ней домой, чтобы контролировать процесс занятия. Однако 28 июля, когда Рут исполнилось 104, она решила, что пришло время остановиться и сказала, что в зал больше не вернется, так как стала для этого слишком слаба для такой интенсивной активности. «Может быть, я просто стала слишком стара, – пояснила она, – но я точно уже не так хороша, как раньше». Однако ее тренер надеется, что она полностью спорт она не забросит: «Самая важная вещь для нее сейчас – это упражнения на баланс и работа с весами, это поможет ей остаться в форме». Несмотря на столь тяжелое решение, женщина признается, что не прекращает наслаждаться жизнью и очень счастлива сейчас, потому что у нее есть свой дом, дети и внуки.

Фото: pixabay

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