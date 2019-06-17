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10 000 шагов оказались мифом: ученые рассказали, сколько и как именно нужно ходить на самом деле

Придется поднапрячься: 10 000 шагов, оказывается, слишком мало. Нужно делать больше и соблюдать при этом одно важное условие.

Если вы до сих пор думаете, что проходить 10 000 шагов в день достаточно для поддержания физической формы, придется вас разочаровать. Эксперты утверждают, что нужно совершить 15 000 шагов и при этом держать бодрый темп, чтобы ваше сердце билось чаще, чем обычно, сообщает британское издание Daily Mail.

Эта цифра основана на исследованиях состояния здоровья охотников-собирателей в танзанийских саваннах и английских почтальонов.

Эволюционный антрополог профессор Герман Потцнер из Университета Дьюка (США) рассказал о новых находках в журнале New Scientist: «Цель в 10 000 шагов, которую преследовали энтузиасты фитнес-трекера, была маркетинговой уловкой, придуманной японским производителем шагомеров в 1965 году. И хотя эта цель была хорошим началом, мы должны стремиться к большему.

Оптимальная доза ежедневных упражнений составляет около двух часов в день — или 15 000 шагов. При этом нужно держать интенсивный темп, чтобы учащалось сердцебиение.

Отдельное исследование почтовых работников в Глазго (Великобритания) показало, что у тех, кто делал более 15 000 шагов в день, «было кардио-метаболическое здоровье наравне с охотниками-собирателями», несмотря на то, что они жили в городе, известном плохой экологией.

Эта норма физической нагрузки снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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