«Звучит страшно, правда?»: Илья Авербух перенес операцию

51-летний хореограф Илья Авербух сообщил, что сделал операцию на глазах. Илья показал кадры из больницы в соцсети.

Илья Авербух долгие годы страдал от дальнозоркости и не решался на операцию. По словам хореографа, он испытывал страх от хирургического вмешательства. Однако, поняв, что ему надоел дискомфорт от проблем со зрением, Авербух прошел диагностику и доверился врачам.

«Операция на глазах… Звучит страшно, правда? Я тоже боялся, чего уж там. Но дальнозоркость надоела настолько, что я решил рискнуть. Как оказалось, не зря. Долго откладывал, думал «не сейчас», но в какой-то момент понял: глаза устают, картинка плывет, а я просто привыкаю к напряжению глаз», — высказался хореограф.

Во время операции Илье заменили хрусталик глаза на искусственный, благодаря чему он больше не испытает напряжения и усталости. По словам Авербуха, восстановление после вмешательства было недолгим.

«Операция прошла незаметно для меня, восстановление заняло минимум времени. И самое главное — я перестал щуриться», — резюмировал он.

