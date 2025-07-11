Звонил уже несколько рах: задержанному во Франции баскетболисту из РФ Касаткину разрешили общаться с близкими

Российский баскетболист Даниил Касаткин находится под следствием во Франции. Спортсмена обвиняют в причастности к хакерской группировке. Несмотря на довольно однозначную позицию иностранных правоохранителей по этому вопросу, фигуранту уголовного дела все-таки сделали несколько послаблений, передает Telegram-канал Baza.

Сейчас россиянин сидит в камере, где у него есть телефон. По нему молодой человек может звонить своим близким, что уже делал несколько раз. А на последнем судебном заседании Даниилу позволили пообщаться и обняться со своей девушкой. Также спортсмен надеется, что ему разрешат тренироваться, так как за 20 дней отсидки он стал терять прежнюю форму.

Касаткина задержали 21 июня по требованию США. По предварительным данным, это произошло из-за ноутбука, которым раньше мог пользоваться спортсмен. С данного устройства выходили в Сеть хакеры, причастные к вымогательству. Сторона защиты утверждает, что Даниил не был в курсе преступных планов — злоумышленники действовали без его ведома, взломав устройство. Никакими знаниями в сфере информатики баскетболист не обладает, уточнили адвокаты.

Ранее защита заявил о железном алиби задержанного в Париже баскетболиста Касаткина. Адвокаты утверждают, что у спортсмена не было времени, чтобы совершить киберпреступления.