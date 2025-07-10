«Забрали у трапа»: адвокат раскрыл подробности задержания баскетболиста Касаткина в Париже

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали сразу после прилета в Париж — он даже не успел пройти паспортный контроль. Его адвокат Владимир Саруханов рассказал 360.ru, что спортсмена фактически «забрали у трапа», когда он прибыл во Францию вместе с невестой. По его словам, у Даниила есть «железное алиби».

Касаткина поместили в следственный изолятор, который, по словам адвоката, «больше похож на тюрьму».

Задержание произошло по запросу США, но, как подчеркивает защита, у французских властей нет ни обвинительного заключения, ни постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

«То есть это просто требование на выдачу, в котором говорится, что он подозревается», — объяснил адвокат.

США подозревают баскетболиста в причастности к хакерским атакам в 2021–2022 годах. Однако, по словам Саруханова, в этот период Касаткин жил и тренировался в России, что подтверждается статистикой его выступлений.

«Есть статистика, сколько времени он провел на поле и сколько набрал очков. <…> Мы все прекрасно понимаем, что у него не то что не было времени — даже возможности совершить эти преступления», — отметил Саруханов.

Он также подчеркнул, что Касаткин «живет баскетболом» и плохо разбирается в компьютерах.

«Наверное, кто-то удаленно воспользовался IP-адресом кампуса либо компьютером, который был у Касаткина в Соединенных Штатах», — считает юрист.

Ходатайство об изменении меры пресечения отклонили — суд сослался на то, что у Касаткина нет жилья, работы или родственников во Франции. Защита намерена обжаловать решение, как только получит необходимые документы. Пока дипломаты не посещали спортсмена, но адвокат не исключает, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что футболисту Федору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в кафе.