Жилье занимает целый этаж, есть индивидуальный доступ: Вячеслав Малафеев продает квартиру в Петербурге за 595 млн

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев продает квартиру в Санкт-Петербурге, которая занимает целый этаж и имеет индивидуальный доступ. Стоимость жилья составляет 595 млн рублей.

Об этом пишет StarHit.

В феврале сообщалось, что футболист женился на спортсменке Ангелине Шкатовой, которая младше на 21 год. Пара жила в апартаментах на Крестовском острове. Однако Малафеев решил продать элитную недвижимость, которую строил еще с бывшей женой – объявление о продаже появилось на днях.

Жилье занимает площадь 385 квадратных метров. Рядом парки, в 10 минутах езды центр города, из окон видна Малая Невка. В квартире 5 спален и 7 санузлов, хозяин оставляет всю мебель. Есть домашний кинотеатр и спортзал, своя постирочная, гардеробные.

Жилье покупалось в середине 2010-х годов на этапе строительства – цены были другими. Эксперты отмечают, что выставленный прайс за недвижимость соответствует реальности. Однако если футболист спешит с продажей, то придется сделать скидку, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Малафеев женился в третий раз.