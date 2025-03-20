Жена Александра Овечкина призналась, что Трамп является фанатом ее мужа

У легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина сложились хорошие отношения с президентом Дональдом Трампом. Об этом рассказала супруга спортсмена Анастасия.

«С Трампом знакомы лично. Саша с командой ездили в Белый дом после победы в Кубке Стэнли, а еще он однажды пригласил нас на Рождество на свою виллу во Флориде. Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них довольно хорошие отношения», — приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

По словам женщины, Овечкин стал единственным из всех гостей вечера, кого Трамп пригласил на личную беседу за его столом.

Напомним — в настоящее время Овечкин продолжает гонку за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных в НХЛ шайб. Он уже вплотную подошел к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом лиги — для этого ему осталось забить всего лишь восемь голов.

Ранее хоккеист Егор Яковлев в беседе с сайтом «Страсти» назвал преимущество Александра Овечкина на льду.