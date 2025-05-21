Старший сын Александра Овечкина выбрал другую карьеру: кем станет мальчик

Старший сын хоккеиста Александра Овечкина не хочет пойти по стопам отца и стать бомбардиром. Шестилетнему Сергею по душе место вратаря. Об этом сообщает Telegram-канал GoBro! и публикует видео с наследником.

На кадрах юный спортсмен надевает громоздкую экипировку вратаря, в некоторые моменты он еле держится на ногах. Действие происходит под песню «Трус не играет в хоккей», а рядом с ним сам Александр, который помогает сыну с формой.

Сергей берет клюшку и идет на ледовую арену. Его сопровождают родные. В ролике видно, что мальчик уверен в себе и получает удовольствие от этого вида спорта.

Напомним, что Овечкин счастлив в браке с моделью Анастасией Шубской. Они сыграли свадьбу в 2016 году и родили двух детей – у них есть сыновья Сергей и Илья. Семья всегда сопровождает папу на знаковых матчах. Они радовались, когда он забил 895-ю шайбу, тем самым побив мировой рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ (Национальной хоккейной лиги).

Ранее мы писали о том, что шестилетний сын Александра Овечкина с фотоаппаратом стал звездой соцсетей.