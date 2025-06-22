Заключил брачный договор: у известного российского тренера Кафанова нашли третью жену

У обвиняемого в двоеженстве тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова на самом деле было три жены. С одной из них, по данным Telegram-канала Sport Baza, он уже успел развестись.

По данным издания, третьей супругой оказалась 65-летняя Валентина Родина, на которой Кафанов женился еще в 2000 году в Смоленске. Спустя 18 лет они развелись — это произошло за несколько месяцев до заключения брака с Риммой Хайруллиной.

Также выяснилось, что в 2017 году Валентина и экс-тренер вратарей «Рубина» заключили брачный договор — согласно ему, все имущество, приобретенное в браке, достается Родиной. Это три квартиры в Люберцах, дом с семейным участком и автомобиль.

О двух женах одного из лучшего российских тренеров вратарей стало известно недавно. Оказалось, что 64-летний Кафанов в 1998 году женился в Москве на Марал Кафановой, которая родила ему двух детей. В феврале 2025 года к ней подошла женщина, Римма Хайруллина, назвавшая себя супругой спортсмена. Виталий подтвердил, что расписался с ней в 2018 году в Казани.

Марал собирается через суд признать недействительными его браки с Хайруллиной и Валентиной и просит отменить заключенный брачный договор. Ее адвокаты считают, что, помимо закона, запрещающего многоженство, Кафанов выводил деньги из семейного бюджета при помощи брачных договоров. Поэтому есть вероятность, что его привлекут к ответственности за мошенничество по предварительному сговору.

До этого дочь многоженца Ивана Сухова заявила, что супруги целуют ему ноги, принося еду.