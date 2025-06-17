«Целовали ноги, когда приносили еду»: дочь многоженца Ивана Сухова рассказала о его жизни

Дочь многоженца Ивана Сухова Анна продолжает делиться откровениями по поводу жизни своего отца. Девушка рассказала, что в семье царит абсолютный патриархат. Супруги приносят мужчине еду в комнату и при этом целуют ноги.

В эфире шоу «Пусть говорят» Анна сообщила, что Иван большую часть свободного времени играет в компьютер. В доме у него есть отдельный кабинет, в который запрещено входить посторонним. Также он часто воспитывает детей – мальчиков учит общению с девочками, а дочерей готовит к многоженству.

«Жены целовали ему ноги, когда приносили еду в комнату. А он на кровати лежит и ест. Да, я целовала ему ноги тоже. Раньше он только и лежал, а сейчас встает, потому что дом строит», - поделилась Анна.

По словам девушки, для ее отца женщин, как личностей, практически не существует. Сухов считает, что все представительницы противоположного пола – психопатки. Анна подчеркнула, что свои «учения» Иван передает не только детям, но и другим людям – у Сухова есть последователи, которые разделяют его взгляды.

Напомним, что старшая дочь также обвиняет отца в домогательствах. Она утверждает, что Иван приставал к ней в возрасте 14 лет. Анна обратилась в полицию и дала показания против родителя.

Ранее адвокат дочери Ивана Сухова рассказала, что девушка собирается обратиться к Патриарху.