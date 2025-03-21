Задолжавший по алиментам Матвей Сафонов женился на возлюбленной Марине Кондратюк

Российский голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов женился на возлюбленной Марине Кондратюк, которая взяла его фамилию и стала Сафоновой. Имя спортсмена все чаще появляется в СМИ в связи с его долгами по алиментам, которые составляют более 60 млн рублей. Подробности сообщает Sport Baza.

По данным источника, роспись состоялась несколько недель назад в консульстве России в Париже. Были только самые близкие люди. Полноценное торжество пара хочет сыграть в Краснодаре, когда вратарю удастся прилететь в Россию.

СМИ отмечают, что Сафонову сложно будет вернуться в РФ именно из-за новой жены. Так как он начал встречаться с Мариной и развелся с бывшей женой Анастасией. После разрыва начались судебные споры по поводу алиментов на общую дочь. В итоге у спортсмена накопился долг в 65 млн рублей. Из-за него Матвей не может приехать в Россию.

Ранее мы писали о том, что вратарь ПСЖ Матвей Сафонов почти год пытается увидеться с дочерью. По данным СМИ, Сафонов регулярно обращается к бывшей супруге с просьбой устроить встречу с ребенком, но не получает даже отказа. Женщина игнорирует послания и звонки экс-главы семейства.