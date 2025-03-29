«Я горда анонсировать»: теннисистка Дарья Касаткина сменила российское гражданство на австралийское

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о получении австралийского гражданства. Теперь, как выразилась сама спортсменка, она будет представлять свою новую родину.

Касаткина сообщила об изменениях в социальных сетях. Теннисистка получила постоянный вид на жительство в Австралии. После этого 27-летняя девушка решила сменить и спортивное гражданство.

«Я горда анонсировать, что с этого момента буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере», — написала Дарья.

Также спортсменка выразила поддержку своим близким и заявила, что, несмотря на смену гражданства, будет с теплой признательностью относиться к своим корням.

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