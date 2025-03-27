Камила Валиева похудела и сменила прическу после новостей о романе с хоккеистом
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18-летняя фигуристка Камила Валиева опубликовала новое фото и удивила поклонников изменениями во внешности. Спортсменка заметно похудела и сменила прическу.
В личном блоге Камила разместила снимок, на котором позировала с короткими волосами каштанового цвета. Также фанаты отметили, что у нее осунулось лицо, и это ей очень идет. Напомним, что после проблем в карьере Валиева поправилась и перекрасилась в блондинку, из-за чего в Сети ее критиковали.
Теперь же поклонники фигуристки активно обсуждают, что похорошела она в связи с новым романом. Уже давно гуляют слухи, что Камила встречается с 31-летним фигуристом Никитой Нестеровым. Выбор Валиевой многие не одобряют, так как считают, что у них со спортсменом слишком большая разница в возрасте. Кроме того, мужчина уже был женат и расстался с бывшей, родившей ему детей, со скандалом.
Впрочем, официально Никита и Камила свой роман не подтверждали.
Ранее в Сети нашли доказательства, что Камила Валиева и Никита Нестеров встречаются.