«Я абсолютно счастлив!»: Валерий Карпин обратился к жене после скандала в Монако

Валерий Карпин трогательно обратился к жене после скандала в Монако.

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» сделал публичное признание в адрес своей супруги Дарьи в честь ее дня рождения. Он опубликовал эмоциональное послание.

На фотографии супруги запечатлены в автомобиле: они с нежными улыбками смотрят друг на друга. В подписи к кадру Карпин отметил, что их история любви длится уже 37 лет — ровно столько прошло с момента знакомства пары.

«С днем рождения, родная моя. 37 лет с нашего знакомства прошло, но только с тобой я абсолютно счастлив! Спасибо тебе за нас с тобой, наших девочек и, возможно, мальчика, хотя Фёдор уже есть у нас. Хотелось бы ещё 37 раз отметить твой день ДР, если я столько проживу. Очень тебя люблю», — обратился к жене 56-летний спортсмен.

Подписчики тепло отреагировали на признание Карпина, отметив, что обычно тренер известен сдержанностью в выражении эмоций: «Непривычно столько красивых и тёплых слов от Георгича читать. Значит, точно мега-любовь!», «Слова настоящего мужчины!», «Проживёте ещё как!».

Дарья является третьей супругой Валерия Карпина. В браке у пары растут две дочери — семилетняя Дарья и пятилетняя Александра. Кроме того, у тренера есть дети от предыдущих отношений: две дочери от первой жены Светланы и старшая дочь Вероника, признанная им во взрослом возрасте.

