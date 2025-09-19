«Как бомжей»: жена тренера Карпина рассказал о хамстве историка моды Васильева в Монако

Историк моды Александр Васильев и жена тренера Валерия Карпина не поделили магазин в Монако. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, супруга Карпина вместе с дочерью решили погулять по магазинам. В какой-то момент они услышали русскую речь и заметили бывшего ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева.

Дарья рассказала, что обрадовалась, но реакция мужчины была другой – он посмотрел на них «как на бомжей» и сказал, что проводит частную экскурсию. Александр заявил, что если девушки хотят его послушать, то придется заплатить. Дамы обиделись.

По информации источника, Дарья Карпина и ее 15-летняя дочь за несколько дней во Франции потратили около миллиона рублей. Они остановились в самом дорогом отеле Ниццы, номер в котором сдают за 80 тысяч в сутки.

Что касается Васильева, то он проводит во Франции лекции о моде, билеты на которые продает за 25 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что произошло с личной жизнью и карьерой Александра Васильева после СВО.