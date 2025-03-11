«Вытащили такой кусок из позвоночника»: Александр Емельяненко записал видео из больницы после операции

Бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко провели операцию и вытащили из позвоночника грыжу, давившую на спинной мозг. Спортсмен вышел на связь из больницы.

Он опубликовал видео в Telegram-канале, в котором сообщил: «Во время операции попросил врачей снять видео. Они вытащили такой кусок из позвоночника, который и давил на спинной мозг».

Операцию проводили врачи НИИ им. Н.В. Склифосовского. 43-летний спортсмен много раз поблагодарил медиков и произнес: «Низкий поклон всем докторам».

Ранее Емельяненко сообщил, что у него разошлись межпозвонковые диски и оттуда вылезла грыжа, которая передавила спинной мозг. В результате у бойца отнялись ноги. На восстановление и реабилитацию уйдет 10 месяцев.

Из-за проблем со здоровьем ему пришлось отменить бой с блогером Артемом Тарасовым. Турнир должен был состояться 29 марта в Беларуси.