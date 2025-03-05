«Отнялись ноги»: Александр Емельяненко заявил о серьезных проблемах со здоровьем

Российский боец и младший брат Федора Емельяненко Александр сообщил о проблемах со здоровьем. У спортсмена отнялись ноги из-за грыжи позвоночных дисков.

43-летний боец ММА вышел на связь с подписчиками в своем Telegram-канале. Емельяненко пояснил, что у него разошлись позвоночные диски — это вызвало грыжу, которая полностью передавила спинной мозг.

«Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет десять месяцев», — отметил спортсмен.

29 марта Емельяненко должен был сразиться на международном турнире «Осьминог-5» в Беларуси с блогером Артемом Тарасовым. Но бой придется перенесли из-за проблем со здоровьем Александра. Подписчики поддержали Емельяненко теплыми словами.

«Поправляйся скорее Александр»; «Выздоравливай, легенда», — написали они.

Спортсмен известен своими эксцентричными выходками, которые он совершал преимущественно в нетрезвом виде. С мая 2023 года он проходил лечение от алкогольной зависимости.

Напомним, осенью прошлого года Александр Емельяненко попал в реабилитационный центр в Ингушетии. Причина, по которой он оказался там, не уточняется.