«Выбрали красивую»: гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев назвали дату свадьбы

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев выбрали дату свадьбы.

35-летний фигурист оделал предложение своей избраннице в День всех влюбленных этого года. Но звездная пара не стала откладывать свадьбу и сразу же начали подготовку к ней.

Оказалось, что спортсмены уже опеределились с датой торжества. По словам фигуриста, они с невестой хотили заключить брак в день с красивым числом, из-за чего их выбор пал на 7 июля 2025 года.

«Выбрали красивую дату 7 июля 2025 года для нашей свадьбы. Готовимся с помощью свадебных организаторов, но на самом деле главное, чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — поделился Соловьев в социальных сетях.

Гимнастка решила взять фамилию мужа, чтобы в дальнейшем не испытывать сложностей с документами. Дина призналась, что узнала, что такое любовь, только после встречи с ним. Она уверена, что словами невозможно передать ее эмоции.

Напомним, что отношения между спортсменами начались на съемках шоу «Ледниковый период» осенью прошлого года. А уже в 2025-м Дина подтвердила отношения с Дмитрием и объявила о предстоящей свадьбе.

Ранее мы писали о том, что 26-летняя гимнастка Дина Аверина устроила фотосессию с женихом в платье невесты.

Также сообщалось, что Ирина Винер отреагировала на помолвку гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева.