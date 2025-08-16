Вячеслав Фетисов обрушился с критикой на уехавших из России спортсменов

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал сменивших российское гражданство спортсменов. Хоккеист считает, что они не нужны нашей стране.

Фетисов назвал унизительным участие российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна. Также, по его мнению, нельзя лояльно относиться к атлетам, сменившим гражданство.

«А те, кто решил уехать и всех обманул, — давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

С начала СВО российских спортсменов отстранили от международных турниров практически во всех видах спорта. Из-за этого некоторые из них решили сменить гражданство. Позже атлетов стали допускать к выступлениям на соревнованиях, но в нейтральном статусе.

Ранее хоккеист Вячеслав Фетисов высказался об алкоголизме мужа Леры Кудрявцевой: «Люди так губят не только карьеру, но и личную жизнь», сообщил спортсмен.