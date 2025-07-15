Вячеслав Фетисов высказался об алкоголизме молодого мужа-хоккеиста Кудрявцевой

Российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об алкоголизме мужа Леры Кудрявцевой Игоря Макарова. Двукратный олимпийский чемпион поддержал телеведущую.

Фетисов признался, что у его знакомых хоккеистов нет проблем со спиртным. Как пояснил заслуженный тренер СССР, алкоголизм среди бывших спортсменов, тем более из хоккейного мира, встречается редко. Он предположил, что, возможно, Макаров столкнулся с непростым периодом в жизни.

«Губят так люди не только карьеру, но и личную жизнь. Надеюсь, у них все наладится. Раз она этим поделилась открыто, значит, так нужно», — приводит слова Вячеслава Абзац.

Напомним, Лера Кудрявцева недавно рассказала о проблемах в семье и безуспешной борьбе с алкоголизмом мужа. Телеведущая чуть не развелась из-за пагубной зависимости Макарова, но решила сохранить отношения. Фанаты подумали, что все наладилось, однако усилия звезды оказались напрасными.

Позже знаменитость пожалела о сказанных в адрес супруга словах. Лера призналась, что действовала на эмоциях.