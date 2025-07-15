«Всем привет»: 78-летняя Татьяна Тарасова успокоила подписчиков, которые беспокоятся о ее здоровье

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в Сети пост, который тут же собрал множество комментариев. Все дело в том, что подписчики 78-летней знаменитости беспокоятся за ее из-за проблем со здоровьем. Под свежей записью они сделали комплимент мастеру спорта и поинтересовались ее самочувствием.

Тарасова предстала перед фантами с собакой на руках. Под изображением тренер поздоровалась с подписчиками и пожелала всем хорошего вечера.

«Всем привет от нас с Эми! Хорошего вечера», — написала Тарасова.

Пользователи Сети умилились при виде Татьяны и ее питомца. Они навали хозяйку и собчаку очаровательными. Также люди в комментариях выразили надежду, что со звездой спорта все хорошо и нет причин для беспокойства.

«Татьяна Анатольевна, как вы себя чувствуется? Беспокоимся за вас... Надеемся, с вами все в порядке. Так редко сейчас выходите на связь», — написали подписчики.

Ранее Тарасова высказалась о ледовом шоу Алины Загитовой. Она скептически отнеслась к проведению мероприятия, которое организовала фигуристка.